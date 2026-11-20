БАКУ/Trend/ - Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси является "нежелательным лицом", а его допуск в Иран противоречит интересам безопасности страны.

Как сообщает информационный портал парламента Ирана, об этом заявил член президиума парламента Алиреза Салими.

"Международное агентство по атомной энергии не выполнило свои обязанности перед Ираном, особенно после нападения на ядерные объекты. В то время как в ходе российско-украинской войны МАГАТЭ решительно отреагировало на нападение вблизи атомной электростанции, в ответ на удары по ядерным объектам Ирана оно хранило молчание", - сказал он.

По словам депутата, агентство не только не отреагировало на удары США по ядерным объектам Ирана, но и продолжает настойчиво добиваться проведения инспекций на этих объектах.

Он также отметил, что в соответствии со статьями 4 и 10 Договора о нераспространении ядерного оружия Иран, являющийся участником этого соглашения, имеет право выйти из него. По его словам, вопрос о выходе страны из Договора в настоящее время серьезно рассматривается в парламенте.

Отметим, что в июне прошлого года США и Израиль нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана. Американская сторона заявила, что эти объекты были уничтожены.