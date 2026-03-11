Состоялись дискуссии по укреплению экономического и торгового партнерства между Азербайджаном и США (ФОТО)

ВАШИНГТОН /Trend/ - Первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев принял участие в Американо-азербайджанской торгово-деловой конференции в Вашингтоне в рамках визита в США. На встречах с представителями американских правительственных учреждений и компаний обсуждались вопросы расширения экономических и торговых связей, инвестиционных возможностей и новых направлений сотрудничества.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, в Вашингтоне состоялась Американо-азербайджанская торгово-деловая конференция, посвященная 30-летию создания Американо-азербайджанской торгово-промышленной палаты (USACC). Помимо государственных чиновников, в мероприятии приняли участие представители компаний, работающих в энергетической, финансовой, ИКТ и других отраслях обеих стран.

На церемонии открытия мероприятия выступили исполнительный директор (USACC) Натиг Бахышов, председатель Совета директоров Палаты Реза Везири и посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим. Было отмечено, что за 30 лет своей деятельности USACC сыграла важную роль в формировании надежного диалога между деловыми кругами двух стран и в содействии взаимным инвестициям. Отношения между Азербайджаном и США уже не ограничиваются энергетическим сектором, сотрудничество расширяется в таких областях, как торговля, транспорт, промышленность, инновации и цифровая трансформация.

Выступая на основной сессии конференции «Укрепление двусторонней торговли и стратегического сотрудничества», первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев подчеркнул, что институционализация диалога между Азербайджаном и США, создание рамок для экономического сотрудничества и формирование совместной инвестиционной модели имеют важное значение для укрепления партнерства. Было отмечено, что соглашения, подписанные во время визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в США в августе прошлого года, а также Хартия о стратегическом партнерстве, подписанная во время визита вице-президента США Джей Д. Вэнса в нашу страну в феврале, открыли новый этап в двусторонних отношениях. «Дорожная карта Трампа по международному миру и процветанию», предусмотренная в рамках Совместной декларации о мире, подписанной лидерами Азербайджана и Армении при участии Президента США, будет способствовать расширению торговли и инвестиций.

В докладе была представлена ​​информация о благоприятной деловой среде Азербайджана, экономическом потенциале Карабаха и Восточного Зангезура, а также о свободной экономической зоне Алят, которая рассматривается как центр транзитно-логистических возможностей и деятельности с добавленной стоимостью.

Заместитель министра энергетики Орхан Зейналов, председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов и президент SOCAR Ровшан Наджаф рассказали о перспективах укрепления совместной деятельности в энергетическом и транспортно-логистическом секторах. Было отмечено, что вклад Азербайджана в региональную и глобальную энергетическую безопасность как надежного энергетического партнера, а также инициированные им региональные транспортные проекты повышают потенциал для двустороннего и многостороннего партнерства.

Заместитель министра торговли США по вопросам промышленности и безопасности Джеффри Кеслер и заместитель помощника министра иностранных дел США по энергетике и критически важным полезным ископаемым Реджи Сингх подчеркнули важность расширения деловых связей между двумя странами и содействия совместной деятельности в областях, представляющих взаимный интерес.

В рамках конференции состоялись панельные дискуссии и обсуждения по вопросам технологий и инноваций, цифровизации, энергетической инфраструктуры, финансов и банковского дела.

Первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев встретился с главным исполнительным директором и соучредителем компании HAIMAKER.AI Inc. Су Ле. На встрече обсуждались возможности сотрудничества в области цифровой трансформации, применения технологий искусственного интеллекта и инновационных цифровых решений.

В ходе встреч первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева с американскими официальными лицами обсуждалось укрепление экономического сотрудничества и деловых связей.

На встрече с исполняющим обязанности помощника министра по вопросам промышленности и анализа министерства торговли США Биллом Гидерой было отмечено развитие экономического сотрудничества между Азербайджаном и США, а также обсуждались возможности совместной деятельности в областях инвестиций, энергетики, транспорта и логистики, цифровой экономики и искусственного интеллекта. Стороны также обменялись мнениями о проектах региональной транспортной инфраструктуры и потенциале, создаваемом Инициативой Трампа по обеспечению международного мира и процветания.

В ходе встречи с региональным директором Агентства США по торговле и развитию (USTDA) Карлом Крессом обсуждался существующий потенциал сотрудничества в Азербайджане в рамках деятельности USTDA, особенно проекты, которые могут быть реализованы в областях инфраструктуры, энергетики, логистики и технологий. На встрече с представителями Государственного департамента США – заместителем главного помощника госсекретаря по экономическим, энергетическим и деловым вопросам Уго Йоном и заместителем секретаря Офиса торговой политики и переговоров Церингом Донгтогом – обсуждались текущее состояние и перспективы развития экономического сотрудничества с США, а также состоялся обмен мнениями по расширению сотрудничества в областях торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и цифровой экономики. Особое внимание было уделено перспективам расширения деятельности американских компаний в нашей стране и реализации совместных проектов.

На встрече с заместителем помощника Офиса торгового представителя США по Европе и Ближнему Востоку Джеффом Геттманом обсуждались текущее состояние и перспективы развития азербайджано-американского экономического и торгового сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями о возможностях увеличения взаимной торговли и инвестиций. Также обсуждались вопросы торговой политики, диверсификации цепочек поставок и расширения деятельности американских компаний в нашей стране.

В ходе встреч с Бенджамином Тоддом, вице-президентом Экспортно-импортного банка США, и Кеннетом Энджелом, управляющим директором Корпорации международного развития финансирования США (DFC), Кейтлин Макдоннелл, вице-президентом VISA, и Энди Гримингером, партнером Tetra Tech, обсуждались возможности сотрудничества в области цифровой трансформации, применения облачных технологий, цифровизации государственных услуг и развития информационных инфраструктур. Также прошел обмен мнениями о применении финансовых инструментов в экономических проектах, реализуемых в Азербайджане, потенциальных проектах в области энергетики, логистики, промышленности и инноваций, а также перспективах инвестиционного сотрудничества.

В рамках визита был подписан Меморандум о взаимопонимании между министерством экономики и HAIMAKER.AI Inc. о потенциальном партнерстве для создания цифровой платформы и экосистемы нового поколения в Азербайджане.