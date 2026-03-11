Стартует IX Международный детско-юношеский художественный фестиваль "Мой Азербайджан"

БАКУ /Trend Life/ - В честь 28 Мая - Дня независимости Азербайджана объявляется о старте IX Международного детско-юношеского художественного фестиваля "Azərbaycanim" (Мой Азербайджан), в рамках которого проводится конкурс рисунков, сообщили Trend Life организаторы.

Фестиваль проводится с целью повышения интереса граждан Азербайджана и иностранных участников к азербайджанской музыке, а также ее популяризации через изобразительное искусство. Девиз фестиваля: "Азербайджан, я люблю тебя!"

Тема конкурса – "Азербайджанская музыка в изобразительном искусстве".

Участники могут представить работы по следующим направлениям:

· азербайджанские музыкальные инструменты;

· азербайджанские национальные танцы;

· народный фольклор;

· музыкальная история Азербайджана;

· патриотическая музыка;

· иллюстрации к детским и другим песням;

· «Музыкальная сцена моей мечты».

К участию приглашаются дети и молодёжь в возрасте от 8 до 21 года.

Принимаются работы в свободной технике, размером до 30×40 см.

Последний срок приёма работ - 25 апреля 2026 года.

Фотографии работ и анкета участника должны быть отправлены на электронную почту: [email protected]. Заявки с неполной информацией рассматриваться не будут.

При отборе работ будут учитываться творческое видение автора, соответствие теме, композиция и цветовое решение. Оценка будет проводиться по возрастным категориям: 8–11, 12–16 и 17–21 год.

8 мая будет объявлен список работ и авторов, прошедших первый этап отбора. По итогам конкурса будет подготовлен онлайн-каталог, а также организованы отдельные выставки для каждой возрастной категории. Участники, чьи работы будут экспонироваться, получат сертификаты.

Авторы 10 лучших работ в каждой возрастной категории получат приглашение на фестиваль. В рамках фестиваля участники будут удостоены I, II и III мест, а также награждены поощрительными призами, дипломами и подарками.

Работы иностранных участников, прошедшие отбор, будут распечатаны, оформлены в рамки и представлены на выставке. Авторы этих работ также получат сертификаты. При желании иностранные участники могут отправить оригиналы своих работ по почте. Лучшие работы иностранных участников будут отмечены отдельными наградами.

Иностранные участники, чьи работы будут выбраны, смогут принять участие в выставках и фестивале за свой счёт.

Участие в конкурсе и фестивале бесплатное.

По дополнительным вопросам:

+994 51 310 74 01 (телефон/WhatsApp).

Адрес приёма оригиналов работ для выставки: AZ1025, г. Баку, проспект Ходжалы, 62.

Тел.: (+994 12) 490 84 51/52/53.

Организаторы - Союз художников Азербайджана, Азербайджанская государственная академическая филармония, Азербайджанская государственная картинная галерея, Азербайджанское представительство Международного общества акварели, Хатаинская детская художественная галерея и Хатаинский центр искусств.

Поддержку оказывают - Азербайджанская государственная академия художеств, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительная власть Хатаинского района и Союз художников Нахчыванской Автономной Республики.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

