Сбалансированная политика Азербайджана служит стабильности и сотрудничеству - комментарий

БАКУ /Trend/ - Продолжающаяся напряженность и региональные конфликты на Ближнем Востоке формируют новые геополитические реалии в системе международных отношений. Эти процессы влияют на архитектуру безопасности не только ближневосточного региона, но и всего евразийского пространства в целом. В таких сложных условиях ответственная и сбалансированная политика государств приобретает особое значение.

Об этом сказала Trend член комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджана Севиндж Фаталиева.

Депутат отметила, что Азербайджан в этом отношении действует как страна, проводящая прагматичную и принципиальную внешнюю политику: «В результате политики, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева, наша страна признана надежным и ответственным партнером в системе международных отношений. Внешняя политика Азербайджана основана на международном праве, уважении суверенитета государств и принципе взаимовыгодного сотрудничества. На фоне гуманитарных кризисов на Ближнем Востоке Азербайджан последовательно демонстрирует свою приверженность принципам гуманизма и международной солидарности. Наша страна активно участвует в инициативах по оказанию гуманитарной помощи через различные международные организации, оказывает поддержку населению, пострадавшему от конфликтов, и способствует укреплению гуманитарной дипломатии. Гуманитарная политика Азербайджана не ограничивается заявлениями. Наша страна вносит реальный вклад в формирование глобальной гуманитарной повестки дня посредством гуманитарных проектов, программ помощи и международных инициатив», - сказала она.

По словам С. Фаталиевой, Азербайджан проводит последовательную политику, направленную на укрепление стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа. После восстановления территориальной целостности в 2020 году Азербайджан выступил с инициативой по формированию новой модели сотрудничества в регионе. Официальный Баку поддерживает создание платформ конструктивного диалога и экономического сотрудничества для обеспечения устойчивого мира в регионе. Международные энергетические и транспортные проекты, реализуемые по инициативе Азербайджана, включая стратегические инициативы, такие как Южный газовый коридор и Средний коридор, вносят значительный вклад в развитие межрегионального сотрудничества.

«На фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке события вокруг Ирана также являются одним из факторов, влияющих на региональную обстановку в сфере безопасности. Азербайджан проводит политику, основанную на принципах взаимного уважения, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела. В то же время наша страна демонстрирует решительную позицию против любых угроз или провокаций, направленных против ее национальной безопасности и государственных интересов. Азербайджан всегда проводит политику, основанную на принципах международного права, и считает приоритетом поддержание стабильности в регионе», - сказала она.

Депутат добавила, что наблюдаются манипуляции некоторых кругов с информацией и попытки политического саботажа против Азербайджана. Однако подобные попытки не могут повлиять на международную репутацию и независимую политику нашей страны. Азербайджан решительно защищает свои национальные интересы и продолжает свою политику, основанную на принципах мира, сотрудничества и взаимного уважения в регионе. Политическая стабильность и стратегическое положение нашей страны указывают на то, что такое давление и провокации останутся безрезультатны.

Она подчеркнула, что на фоне текущих геополитических изменений сотрудничество между Азербайджаном и Европейским союзом также вступает в новый этап. Основными направлениями этих отношений являются энергетическая безопасность, транспортно-логистические связи и экономическое партнерство. Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы и признан надежным энергетическим партнером. В то же время наша страна играет важную роль в соединении Европы и Азии посредством транспортных и логистических проектов.

«В сегодняшней сложной международной обстановке политика Азербайджана основывается на принципах прагматизма, сбалансированности и ответственности. Наша страна продолжает вносить вклад в поддержание стабильности в регионе, снижение конфликтности и укрепление среды для сотрудничества. На фоне новых геополитических реалий Азербайджан продолжает свой независимый внешнеполитический курс, играя роль важной платформы для стабильности и сотрудничества как в регионе, так и на международной арене», - заключила С. Фаталиева.