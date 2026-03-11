Президент Ильхам Алиев: Для Азербайджана Европейский Союз является торговым партнером номер один

БАКУ/ Trend/ - Я просмотрел некоторые экономические показатели, в январе этого года 50 процентов нашего торгового оборота приходилось на торговлю с Европейским Союзом. В прошлом году этот показатель был немного ниже, но он действительно демонстрирует, что для нас Европейский Союз является торговым партнером номер один.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с председателем Совета Европейского Союза Антониу Коштой.

"Я уверен, что с новыми проектами, с новыми инвестиционными возможностями, — а инвестиции идут в двух направлениях, мы сейчас также активно инвестируем в Европу, — наш товарооборот будет однозначно расти" - добавил он.