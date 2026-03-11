В ходе официального обеда состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза в расширенном составе (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 11 марта в ходе официального обеда состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Антониу Коштой в расширенном составе.

Как сообщает Trend, во время беседы было выражено удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом в различных сферах. Отмечалось успешное проведение диалога, особенно по вопросам безопасности, энергетики и транспорта. Была подчеркнута важность дискуссий, проведенных в рамках состоявшегося некоторое время назад в Азербайджане Консультативного совета по Южному газовому коридору.

Особо отмечен вклад Азербайджана, как надежного партнера, в обеспечение энергетической безопасности Европы, подчеркнуто, что составной частью этого вклада является экспорт газа в 10 европейских стран.

На встрече также были обсуждены вопросы транспорта, логистики и связности, отмечено, что Азербайджан играет важную роль в регионе в этих вопросах. Подчеркнуто значение проекта TRIPP как составной части Среднего коридора. Отмечено участие Европейского Союза в восстановлении и реконструкции Нахчыванской железнодорожной линии, являющейся продолжением данного проекта.

Состоялось обсуждение перспектив расширения торговых связей между Азербайджаном и Европейским Союзом на основе принципов льготных тарифов.

Были особо отмечены достигнутые успехи в мирной повестке между Азербайджаном и Арменией, подчеркнуто, что Европейский Союз всегда готов внести вклад в ее продвижение.

В ходе беседы также был проведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом в сфере цифровой трансформации, искусственного интеллекта, создания дата-центров.

В заключение встречи было принято совместное заявление для прессы Президента Ильхама Алиева и президента Совета Европейского Союза Антониу Кошты.