В Азербайджане предложено создание национальной платформы ИИ «Умный фермер»

БАКУ /Trend/ - Переход Азербайджана к модели «умного сельского хозяйства» на следующем этапе является реальным и необходимым направлением.

Как сообщает Trend, об этом сказал член комитета Милли Меджлиса по аграрной политике Вугар Искендеров на публичных слушаниях по теме «Применение искусственного интеллекта в сельском хозяйстве: результаты и перспективы», состоявшихся в комитете.

Депутат, учитывая представленную на встрече информацию, обратил внимание на два важных предложения. Он отметил, что первая инициатива - это создание национальной платформы искусственного интеллекта «Умный фермер»: «Единая платформа искусственного интеллекта может быть создана между базами данных государственных и аграрных структур. Эта платформа может предоставлять фермерам различные рекомендации через мобильное приложение. Например, платформа может предоставлять следующие данные: анализ влажности почвы и состояния посевов на основе спутниковых снимков и датчиков; поддержка раннего выявления болезней и сельхозвредителей; определение оптимального времени для полива и внесения удобрений; подготовка прогнозов урожайности по регионам. Это может способствовать значительному повышению производительности в агросфере, особенно за счет расширения доступа к технологиям для малых и средних фермеров», - отметил он.

В. Искендеров подчеркнул, что второе предложение связано с применением сельскохозяйственных дронов и робототехники: «Можно создать специальное приложение для сельскохозяйственных дронов и робототехники, работающее на искусственном интеллекте. Эта программа охватит мониторинг и картирование полей с использованием дронов, вопрос точного распыления пестицидов и удобрений, внедрение таких процессов, как автоматизированный посев и уборка урожая на больших площадях», - отметил он.

Депутат добавил, что также существует большая необходимость ускорить процесс создания лабораторий искусственного интеллекта и сельскохозяйственных технологий в Азербайджанском государственном аграрном университете. «Все это может сократить потребление воды и удобрений, повысить производительность и создать более конкурентоспособную среду в аграрной отрасли», - заключил он.