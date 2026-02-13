Европа постепенно берёт на себя больше ответственности за собственную безопасность — Минобороны Германии (Эксклюзив)

МЮНХЕН/Trend/- Европа постепенно берёт на себя больше ответственности за собственную безопасность.

Об этом сказал Trend в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности представитель Министерства обороны Германии.

«Это позволит США сосредоточиться на дополнительных задачах в Индо-Тихоокеанском регионе. Больше ответственности означает: Европа инвестирует больше в собственную безопасность, развивает и закупает больше вооружений, расширяет необходимую инфраструктуру и увеличивает численность персонала», — заявил представитель ведомства.

Он подчеркнул, что Германия как экономически сильнейший член НАТО в Европе играет ключевую роль в этом процессе.

«Мы закупаем больше систем вооружений, постепенно закрываем пробелы в области безопасности, а также всё активнее осуществляем совместные закупки», — добавил представитель Минобороны.

Представитель ведомства отметил, что Германия принимает на себя ответственность в рамках Альянса и последовательно укрепляет свои вооружённые силы.

«Таким образом, мы укрепляем двойной фокус Альянса: оборону и сдерживание. Только сила предотвратит дальнейшую эскалацию», — подчеркнул он.

Кроме того, представитель Минобороны Германии отметил, что ландшафт угроз меняется, становясь всё более сложным и динамичным.

Касаясь войны на Украине, он добавил, что наблюдаются процессы подрыва традиционных границ международных отношений.

Отметим, что 13 февраля начала работу 62-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC 2026).

В мероприятии принимают участие 60 глав государств и правительств, более 200 министров из 120 стран, свыше 40 официальных лиц от таких авторитетных международных организаций, как ООН, НАТО, Европейский Союз.

Конференция начинает работу в условиях геополитической и геоэкономической напряженности в мире. Она совпала с периодом, когда ставится под сомнение надежность и устойчивость долгосрочных союзов, ослабевает основанный на правилах международный порядок, нарастает глобальная нестабильность и еще более обостряются конфликты.