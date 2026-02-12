Средний коридор и TRIPP создают стратегическую альтернативу уязвимым маршрутам через Черное море

БАКУ/Trend/ - Средний коридор и "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) формируют стратегическую альтернативу уязвимым маршрутам через Черное море.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на аналитический центр The New Lines Institute.

Отмечается, что совокупный эффект объявления в августе 2025 года о 99-летней аренде TRIPP и получения Азербайджаном статуса полноправного участника консультативных встреч стран Центральной Азии усиливает институциональную и дипломатическую поддержку Среднего коридора.

“Расширение геополитического охвата маршрута, теперь включающего Центральную Азию, Южный Кавказ и связанного с европейскими и турецкими рынками, повышает стимулы для координированной модернизации инфраструктуры и нормативной базы, гармонизации пограничных процедур и развития мультимодальной логистики. Для Казахстана это означает, что инвестиции в железные дороги, логистику и портовую инфраструктуру становятся не просто национально выгодными, они также превращаются в ключевой элемент более интегрированной евразийской торговой сети”, - говорится в отчете.

Согласно информации, TRIPP следует воспринимать не просто как региональный транзитный маршрут или даже как геополитический прорыв, укрепляющий присутствие США в регионе и способствующий развитию проектов в ранее недоиспользуемой зоне. Его геоэкономическая значимость гораздо шире - как самостоятельного коридора со значительным стратегическим эффектом, особенно при интеграции со Средним коридором и формирующейся архитектурой транспортной связанности Центральной Азии. Его физическая протяжённость может быть сравнительно скромной по меркам евразийских транспортных систем, однако стратегическое значение несоразмерно велико”.

Подчеркивается, что по сути, TRIPP представляет собой новый восточно-западный сухопутный мост через южную армянскую провинцию, соединяющую основную территорию Азербайджана с Нахчываном, Турцией и далее с европейскими рынками. Однако его истинная ценность проявляется тогда, когда он рассматривается не как отдельный кавказский проект, а как западная ветвь Среднего коридора, напрямую связывающая казахстанские узлы на восточном побережье Каспийского моря, такие как Атырау и Актау, с Анатолией и Средиземноморским бассейном.

Отмечается, что хотя географически TRIPP находится вне Центральной Азии, его долгосрочная жизнеспособность неразрывно связана с ролью Казахстана как опорного звена Среднего коридора.

“За последние 15 лет Казахстан инвестировал около 35 миллиардов долларов собственных средств в железнодорожную, портовую, дорожную и цифровую логистическую инфраструктуру - масштаб вложений, не имеющий аналогов вдоль всего маршрута. Эта последовательная инвестиционная политика превратила Казахстан в ключевой структурный центр евразийской сухопутной торговли, обеспечив быстрый рост грузопотоков: в последние годы объем перевозок по Среднему коридору увеличился более чем на 60% в годовом выражении”, - передает центр.

Отметим, что 8 августа 2025 года, по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.