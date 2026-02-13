ЕБРР поддержит развитие ветроэнергетики в Турции

БАКУ/Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) содействует "зелёному" переходу Турции, предоставив кредит в размере 200 миллионов долларов США (172 миллиона евро) турецкой энергетической компании Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. (Enerjisa Üretim), сообщает Trend со ссылкой на ЕБРР.

Отмечается, что поддержка банка позволит построить ветровые электростанции общей мощностью 250 МВт в провинции Мугла в рамках портфеля ветроэнергетических проектов Enerjisa Üretim совокупной мощностью 1 ГВт.

"Этот знаковый проект будет ежегодно производить около 630 ГВт·ч "зелёной" электроэнергии и позволит избежать выбросов примерно 221 тысячи тонн CO₂. Помимо поддержки целей Турции по достижению углеродной нейтральности, проект укрепит энергетическую безопасность и снизит зависимость страны от ископаемого топлива.

Кроме того в рамках инвестиций банка Enerjisa Üretim создаст национально аккредитованную программу обучения через новый центр профессиональной квалификации и сертификации, который будет заниматься переподготовкой работников угольного сектора для работы в сферах возобновляемой энергетики, сельского хозяйства и туризма, способствуя реализации повестки справедливого перехода (Just Transition) компании", - говорится в информации.

Как сообщает банк, ЕБРР является одним из ключевых инвесторов в Турции: с 2009 года банк инвестировал более 23 миллиардов евро в рамках свыше 500 проектов и программ торгового финансирования, преимущественно в частном секторе.