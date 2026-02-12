Вынесены решения о заочном аресте Аббаса Аббасова, Фуада Гахраманлы и Ганимата Зайидова

БАКУ /Trend/ - Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана были проведены следственные мероприятия в связи с преступными деяниями, направленными против государственных органов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в сообщении СГБ Азербайджана.

Так, в отношении Аббаса Аббасова, Фуада Гахраманлы и Ганимата Зайидова суд принял решение о мере пресечения под стражу заочно.

В результате комплексных мер, принятых Службой государственной безопасности для предотвращения провокационно-деструктивных действий органов иностранных спецслужб против безопасности, национальных интересов и благ Азербайджана, возникли обоснованные подозрения в том, что граждане Азербайджанской Республики - Мехдиев Рамиз Энвер оглу, Аббасов Аббас Айдын оглу, Керимли Али Амиргусейн оглу и другие совершили деяния, направленные на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя государства.

Согласно обвинительному заключению, предъявленному обвиняемым по уголовному делу, соучредители и руководители организации, созданной органами иностранных спецслужб для вмешательства в политические процессы в Азербайджане и зарегистрированной в иностранном государстве 4 июля 2012 года под названием «Союз азербайджанских организаций России» и именуемой как «Союз Миллиардеров», Аббасов Аббас Айдын оглу и Ибрагимбеков Рустам Мамед Ибрагим оглу, а также Мехдиев Рамиз Энвер оглу, председатель Партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) Керимли Али Амиргусейн оглу, члены партии - Гахраманлы Фуад Али оглу, Зайидов Ганимат Салим оглу и другие вступили в сговор с целью насильственного захвата государственной власти и насильственного изменения существующего конституционного строя государства.

Отмечается, что после создания ими организации под названием «Национальный Совет Демократических Сил» (Национальный Совет), которая выдвинула иностранного гражданина Рустама Ибрагимбекова кандидатом на президентских выборах Азербайджанской Республики в 2013 году, они при финансовой помощи и иной организационной поддержке органов иностранных спецслужб, занимались деятельностью направленными на организацию массовых беспорядков с целью насильственного захвата государственной власти, неповиновение законным требованиям представителей правительства, нарушение общественного порядка и срыва работы транспорта, предприятий, ведомств и организаций, а также направили полученные через члена ПНФА Ибрагима Мамеда Азиз оглу и других лиц денежные средства в размере 933 828,40 манатов, в том числе средства полученные от Рамиза Мехдиева и Аббаса Аббасова на привлечение людей из различных регионов республики для совершения вышеупомянутых действий.

За участие в перечисленных преступных деяниях Аббас Аббасов, Али Керимли, Фуад Гахраманлы, Мамед Ибрагим и Ганимат Зайидов были привлечены к ответственности в лице обвиняемых по статьям 278.1 (действия, направленные на насильственный захват или насильственное удержание власти, а также насильственное изменение конституционной структуры государства), Эльдар Амиров 32.5, 278.1 (содействие действиям, направленным на насильственный захват или насильственное удержание власти, а также насильственное изменение конституционной структуры государства), Рамиз Мехдиев 193-1.3.2 (легализация крупного имущества, полученного преступным путем), 274 (государственная измена) и 278.1 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В связи с тем, что Аббас Аббасов, Фуад Гахраманлы и Ганимат Зайидов находятся за пределами территории Азербайджанской Республики и скрываются от следствия, в отношении них была объявлена розыск, и суд принял решение о мера пресечения под стражу заочно.

Расследование по уголовному делу продолжаются.

