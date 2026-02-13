"Его имя должно быть не Ручей, а Океан" - вневременное влияние классики в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева была представлена великолепная концертная программа "В тени Баха". В сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением дирижёра, заслуженного артиста Эйюба Гулиева перед слушателями выступили солисты - Ирина Бысова (фагот) и Алим Садыхов (гобой), сообщает Trend Life.

Программа была посвящена творчеству великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха и отражению его музыкального наследия в разные эпохи - от барокко до ХХ века.

Иоганна Себастьяна Баха называют "Гомером музыки". С немецкого "Бах" переводится как "ручей", поэтому Людвиг ван Бетховен об Иоганне Себастьяне в позапрошлом веке писал: "Его имя должно быть не Ручей, а Океан". Рихард Вагнер назвал музыкальное и художественное наследие Баха "величайшим чудом во всей музыке". "Вся история немецкой средневековой поэзии и музыки ведет к Баху… Не он живет, но дух времени живет в нем. Все художественные искания, стремления, желания, порывы и блуждания прежних, равно как и современных ему поколений, сосредоточились в нем и творят через него", - говорил уже в двадцатом столетии Альберт Швейцер, философ, писатель и лауреат Нобелевской премии.

В концерте прозвучали: Симфония №2 (ми бемоль мажор, op.9) Иоганна Кристиана Баха, Концерт для гобоя с оркестром (ре минор) Алессандро Марчелло и Концерт для фагота с оркестром (ми бемоль мажор) Иоганна Себастьяна Баха.

Во второй части программы был представлен взгляд композиторов ХХ века. Произведение №4 из цикла "Бразильские бахианы" Эйтора Вила-Лобоса продемонстрировало яркий синтез бразильских национальных интонаций и баховской полифонии. Затем прозвучал коллаж на тему "Bach" ("Toccata", "Sarabande", "Ricercar") Арво Пярта. Произведение, написанное в минималистической манере, отразило современное философское осмысление барочных форм и создало атмосферу сосредоточенного размышления.

Завершился концерт произведением "Cantabile" латвийского композитора Петериса Васкса. Глубокий лиризм и внутренний драматизм этой композиции стали эмоциональной кульминацией вечера.

Концертная программа "В тени Баха" объединила музыкальные языки разных эпох на одной сцене, ещё раз продемонстрировав вневременное влияние великого мастера.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!