Правительство Кении провело брифинг по подготовке ко 2-му Африканскому форуму городов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 8–10 апреля в столице Кении, городе Найроби, пройдет 2-й Африканский форум городов (AUF2). В связи с подготовкой к мероприятию правительство Кении организовало брифинг для информирования дипломатического корпуса, аккредитованного в стране.

Как сообщили Trend в посольстве Азербайджана в Кении, в мероприятии приняли участие министр по вопросам земельных ресурсов, общественных работ, жилищного строительства и городского развития Кении Элис Вахоме, руководство Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), высокопоставленные представители министерства иностранных дел и по делам диаспоры Кении, а также послы более 40 стран.

В своем выступлении министр Элис Вахоме отметила глобальное и региональное значение AUF2, организуемого ее страной совместно с Африканским союзом и UN-Habitat, а также подчеркнула его сходство по сути с другими международными платформами. Она выделила важность участия в AUF2 для формирования солидарного мнения африканских государств на саммите WUF13 и высоко оценила проведение такого мероприятия высокого уровня в рамках WUF13 по инициативе Азербайджана.

Посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев отметил, что страна-хозяйка WUF13 проявляет интерес к сотрудничеству с африканскими странами на платформе AUF2, а также представил возможности для обмена глобальным опытом Азербайджана в области устойчивого городского развития и доступного жилья, восстановления и реконструкции в постконфликтный период, и в сфере гуманитарного разминирования. Он кратко ознакомил с подготовительными работами к WUF13 и подчеркнул, что организованное и эффективное участие африканских стран в саммите будет иметь большое значение для континента.

