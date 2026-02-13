В Азербайджане совершенствуется механизм контроля за эффективным управлением госфинансами

БАКУ /Trend/ - Механизм контроля за эффективным управлением государственными финансами в Азербайджане будет усовершенствован.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, обсуждавшемся на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, государственные органы (учреждения), юридические лица, находящиеся в государственной собственности или доля (акций) которых контролируется государством, а также публичные юридические лица, созданные от имени государства, при постановке на учет в налоговых органах, при реорганизации или снятии с учета, должны ежемесячно до 15-го числа следующего месяца предоставлять соответствующему органу исполнительной власти сведения (с указанием наименования налогоплательщика, ИНН, счетов и т.д.) в электронном виде. В соответствии с действующим законодательством, открытый счет регистрируется налоговым органом в автоматическом режиме в режиме реального времени на основании полученных данных, и уведомление о регистрации направляется лицам, осуществляющим банковские операции. До получения уведомления лицам, проводящим операции по счету, запрещается совершать расходные операции по данному счету.

Согласно законопроекту, в случае если зарегистрированный счет принадлежит государственным органам (учреждениям), юридическим лицам, находящимся в государственной собственности или доля (акций) которых контролируется государством, а также публичным юридическим лицам, созданным от имени государства, информация о таких счетах направляется налоговым органом в электронном виде в соответствующий орган исполнительной власти в течение 1 рабочего дня после поступления сведений от лиц, осуществляющих банковские операции.

Проект закона после обсуждений был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.