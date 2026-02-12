SOCAR Fiber вдоль газопровода TANAP становится стратегическим мостом для энергии и потоков данных

БАКУ /Trend/ - Дочерняя компания SOCAR Türkiye - SOCAR Fiber вдоль Трансанатолийского газопровода (TANAP) становится стратегическим мостом для энергии и потоков данных.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на SOCAR Türkiye.

“В цифровом мире поток данных, который происходит за считанные секунды, становится стабильным и надежным только при наличии прочной инфраструктуры. Рост потребности в высокой скорости интернета, низкой задержке и повышенных требованиях к безопасности сделал волоконную инфраструктуру незаменимым элементом современных коммуникационных сетей.

Сегодня непрерывное соединение, эффективность и безопасность имеют стратегическое значение не только для отдельных пользователей, но и для критически важных отраслей, таких как финансы, здравоохранение, образование, энергетика и логистика. Поэтому инвестиции в инфраструктуру формируют основу не только технологического, но и экономического и социального развития”, - передает SOCAR Türkiye.

Отмечается, что 1 850-километровый маршрут SOCAR Fiber, проходящий с востока на запад Турции, является одной из наиболее значимых инвестиций в этой области: ”Эта линия, проложенная вдоль газопровода TANAP, служит стратегическим мостом не только для энергетики, но и для потоков данных”.

“Маршрут проходит рядом с такими городами, как Бурса, Эскишехир, Анкара, Сивас, Эрзурум и Карс, и построен с двухслойными кабелями с обеих сторон, что обеспечивает резервирование и высокую надежность. Это воплощает один из самых важных компонентов непрерывного интернет-соединения.

Инфраструктура SOCAR Fiber не только укрепляет связь между городами, но и способствует международному разнообразию соединений. Линия, которая простирается до границ с Грецией и Грузией, охватывает широкую географию от Европы до Кавказа и стран Каспийского региона.

В этом контексте Турция делает важный шаг к тому, чтобы стать не только энергетическим, но и цифровым коридором данных”, - говорится в информации.

Отмечается, что линия SOCAR Fiber также интегрируется с энергетической инфраструктурой, протянувшейся от Азербайджана до Италии вдоль Южного газового коридора: “Это обеспечивает наличие мощной, безопасной и высокоемкой линии передачи данных вдоль восточно-западной оси не только для Турции, но и для всего региона.

Строительство энергетических и коммуникационных линий по одному маршруту создает синергию инфраструктурных инвестиций. Такой подход не только обеспечивает экономию средств, но и укрепляет региональное сотрудничество, повышая безопасность как энергетической, так и цифровой коммуникации”.

Подчеркивается, что безопасная и быстрая связь, обеспечиваемая волоконной инфраструктурой, напрямую способствует росту цифровой экономики.

Согласно ифнормации, от доступа к дата-центрам и облачным вычислениям до онлайн-образования и приложений «умных городов», одним словом надежная интернет-инфраструктура становится фундаментальным требованием технологического прогресса.

“Благодаря инвестициям SOCAR Fiber вдоль маршрута TANAP эта волоконная магистраль, проходящая с востока на запад Турции, удовлетворяет не только сегодняшние, но и будущие цифровые потребности, обеспечивая высокую скорость, низкую задержку и надежное соединение.

Помимо увеличения скорости интернета, волоконные технологии обеспечивают устойчивую цифровую трансформацию в самых разных сферах - от экономического роста до глобальной конкуренции, от индивидуального опыта до международного потока данных.

Линия SOCAR Fiber, протянувшаяся с востока на запад Турции, в сочетании с региональными связями, обеспечиваемыми Южным газовым коридором, представляет собой не просто инвестицию в инфраструктуру, а также она выделяется как один из самых сильных каркасов цифрового будущего”, - передает SOCAR.