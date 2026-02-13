Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Азербайджанская модель толерантности представлена делегации еврейских организаций США (ФОТО)

Общество Материалы 13 февраля 2026 09:16 (UTC +04:00)
Азербайджанская модель толерантности представлена делегации еврейских организаций США (ФОТО)
Фото: Управление мусульман Кавказа

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ/Trend/ - 12 февраля председатель Управления мусульман Кавказа, Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с делегацией во главе с председателем Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США Бетси Бернс Корн.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Управления мусульман Кавказа.

Было отмечено, что в ходе встречи она выразила удовлетворение визитом в нашу страну во главе представительной делегации.

Бетси Бернс Корн отметила, что осведомлена о богатом опыте Азербайджана в сфере межрелигиозного сотрудничества, существующей в стране атмосфере толерантности и мультикультурных ценностях, подчеркнув, что высоко оценивает возможность непосредственно ознакомиться с религиозной средой Азербайджана.

Гости сообщили, что среди многочисленных встреч, проводимых ими в нашей стране, встрече с религиозным лидером Азербайджана и всего Кавказа, отводится особое место. Они обратились к шейх уль-исламу с просьбой рассказать о модели толерантности Азербайджана, а также поделиться мнениями о том, каким образом подобная модель может быть реализована в других странах мира.

Шейх уль-ислам А. Пашазаде подробно рассказал об исторических и современных аспектах азербайджанской модели межрелигиозного диалога и сотрудничества. Отмечалось, что толерантность, в том числе этническая и религиозная, а также доброжелательные межконфессиональные отношения являются жизненной реальностью нашей страны, частью повседневного уклада азербайджанцев. Председатель УМК подчеркнул, что религиозные конфессии страны всегда вместе - и в радостные, и скорбные дни, в самые ответственные для нашей Родины моменты.

Напомнив о 44-дневной Отечественной войне, шейх уль-ислам А. Пашазаде отметил, что граждане Азербайджана, представляющие все религиозные конфессии, сплотились вокруг государства, плечом к плечу сражались за родную землю и стали шехидами. Он с гордостью отметил, что память о героях - представителях разных религий и этнических общин живет в сердце каждого азербайджанца.

