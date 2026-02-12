Генсек Мусульманского совета старейшин отметил усилия Казахстана в достижение мира между Азербайджаном и Арменией

АСТАНА /Trend/ - Генеральный секретарь Мусульманского совета старейшин и Премии шейха Заида «За человеческое братство» Мохаммед Абдельсалам высоко оценил усилия Казахстана в деле мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Казахстана, об этом он заявил на встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что установление принципов толерантности и мирного сосуществования, а также продвижение гуманистических ценностей ислама имеет огромное значение. По его словам, эта позиция созвучна политическому курсу Казахстана.

Президент отметил, что с большим удовлетворением воспринял открытие первого в Центральной Азии представительства Совета в Казахстане.

Глава государства сказал, что Премия шейха Заида «За человеческое братство» считается одной из самых престижных международных наград, призванных способствовать утверждению идеалов единства и ответственности. Он также отметил ее вклад в развитие глобального диалога и сотрудничества.

В свою очередь Мохаммед Абдельсалам подтвердил свое намерение продолжить активное участие в работе съездов лидеров мировых и традиционных религий, которые проходят в Астане.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ о закрытии Минского процесса ОБСЕ.