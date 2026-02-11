Президент Ильхам Алиев: Хартия о стратегическом партнерстве между правительствами США и Азербайджана является историческим документом

БАКУ /Trend/ - Подписанная между правительствами США и Азербайджана Хартия о стратегическом партнерстве также обеспечивает нам преимущество. Эта Хартия является историческим документом.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном единому плану действий под названием «Новая цифровая архитектура Азербайджана».

Подчеркнув, что Хартия уже опубликована в печати, глава государства сказал: «Каждый может ознакомиться с тем, что она (Хартия – ред.) включает, в том числе дата-центры, цифровизацию, искусственный интеллект и тесные связи с американскими компаниями в этой сфере. То есть это тоже наше преимущество».