Президент Ильхам Алиев: Хартия о стратегическом партнерстве между правительствами США и Азербайджана является историческим документом

Политика Материалы 11 февраля 2026 17:40 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Хартия о стратегическом партнерстве между правительствами США и Азербайджана является историческим документом
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
БАКУ /Trend/ - Подписанная между правительствами США и Азербайджана Хартия о стратегическом партнерстве также обеспечивает нам преимущество. Эта Хартия является историческим документом.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном единому плану действий под названием «Новая цифровая архитектура Азербайджана».

Подчеркнув, что Хартия уже опубликована в печати, глава государства сказал: «Каждый может ознакомиться с тем, что она (Хартия – ред.) включает, в том числе дата-центры, цифровизацию, искусственный интеллект и тесные связи с американскими компаниями в этой сфере. То есть это тоже наше преимущество».

