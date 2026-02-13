S&P повысило прогноз по рейтингу PASHA Bank

БАКУ/Trend/ - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило прогноз по рейтингу PASHA Bank со "стабильного" на "позитивный".

Как сообщает Trend, об этом заявил главный финансовый администратор PASHA Bank Мурад Сулейманов на мероприятии, организованном в связи с первичным публичным размещением акций (IPO) представляемого им банка.

По его словам, в целом агентства Moody's и Fitch Ratings также положительно оценили рейтинги Азербайджана и PASHA Bank.

М. Сулейманов подчеркнул, что в Азербайджане сохраняется стабильная экономическая и политическая среда: "Мы видим это по устойчивому экономическому росту в пределах 2,5-4%. В структуре ВВП увеличивается доля ненефтяного сектора, и эта тенденция продолжается уже много лет.

Кроме того, инфляция находится в рамках монетарной политики Центрального банка".