Туркменистан делает ставку на ИИ, 5G и Маска: региональные тенденции требуют действий

БАКУ /Trend/ - В последние годы цифровизация превратилась из технологического тренда в системный фактор глобального экономического роста. Основные международные финансовые и экономические институты рассматривают цифровые технологии как ключевой драйвер роста, повышения производительности и устойчивости государств в условиях турбулентности мировой экономики. По оценкам МВФ, активное внедрение ИИ способно частично компенсировать негативные эффекты торговой фрагментации, в результате чего глобальный рост может составить около 3,3% в 2026 году при условии проведения сопутствующих энергетических и кадровых реформ.

По данным Всемирного банка, сектор IT-услуг в последние годы рос примерно в два раза быстрее мировой экономики, а занятость в цифровых услугах увеличивалась в шесть раз быстрее общего роста занятости. При этом выгоды цифровизации распределяются неравномерно: страны с развитой цифровой инфраструктурой и эффективным регулированием получают существенные преимущества, тогда как отставание усиливает экономический разрыв.

Если на глобальном уровне цифровизация стала фактором конкурентоспособности, то для стран Центральной Азии она постепенно превращается в условие полноценной интеграции в мировую экономику. Регион находится на пересечении ключевых торговых маршрутов между Европой и Китаем, а развитие Среднего коридора усиливает его транзитную роль. В этих условиях цифровые стандарты в таможенном администрировании, финансовом регулировании, логистике и управлении данными становятся требованием внешней среды. Рост транзитных потоков по Среднему коридору демонстрирует активную интеграцию в глобальные торговые цепочки.

Дополнительную мотивацию придают внешние инициативы - европейская Global Gateway и китайская Digital Silk Road, предполагающие развитие цифровых коридоров, телекоммуникационной инфраструктуры и стандартизацию трансграничных процессов. Одновременно внутренние факторы - необходимость диверсификации экономик, снижение сырьевой зависимости и рост конкуренции за транзитные потоки - усиливают стимулы к цифровым реформам. В условиях, когда торговля все больше зависит от скорости обработки данных и электронного документооборота, внедрение цифровых финансовых инструментов является самым актуальным драйвером роста.

Туркменистан занимает стратегическое транспортно-экономическое положение в Центральной Азии, включая порт Туркменбаши - один из самых значимых узлов Среднего коридора, наряду с портами Баку, Актау и Курык, а также сухопутный доступ к Ближнему Востоку и Южной Азии. Исходя из этого, ключевые элементы его транспортной инфраструктуры и финансового сектора, такие как онлайн-платежи и цифровые платформы для бизнеса, находятся на стадии ускоренной модернизации. По данным Центрального банка Туркменистана, в стране было зарегистрировано 108 849 пользователей мобильных банковских услуг, по состоянию на 1 января 2026 года, что на 1,9% больше, чем в декабре 2025 года.

В связи с этим в последние годы Туркменистан активно заключает соглашения с зарубежными партнерами для ускорения цифровой трансформации ключевых секторов экономики и госуправления. В феврале 2026 года были достигнуты договоренности со SpaceX по проекту Starlink, направленному на расширение спутникового интернет-покрытия, что позволит улучшить коммуникации в отдаленных регионах и повысить устойчивость транспортного и логистического сектора. Ранее, в 2025 году, министерство связи Туркменистана подписало меморандум с эстонской e-Governance Academy в рамках UNDP для цифровизации государственных услуг и повышения прозрачности административных процедур.

Параллельно Туркменистан развивает направления кибербезопасности и промышленной цифровизации: соглашения с Palo Alto Networks (США) и Thales DIS (Франция) предусматривают защиту критических инфраструктур и внедрение современных IT-решений в энергетике и на промышленных предприятиях. Также в рамках новой "Концепции развития цифровой экономики Туркменистана 2026-2028" предусмотрено расширение 5G-технологий и цифровой инфраструктуры по стране как части стратегического курса на цифровую модернизацию, включая развитие e-government, AI, сетей передачи данных и привлечение инвестиций.

Эти меры создают основу для интеграции страны в международные стандарты цифрового управления, сокращают транзакционные издержки и повышают инвестиционную привлекательность Туркменистана, одновременно подготавливая экономику к участию в региональных и глобальных торговых и транспортных цепочках.

Цифровизация влияет на экономику государств через повышение производительности, снижение транзакционных издержек и расширение доступа к рынкам. По данным МВФ, с каждым процентом роста проникновения Интернета производительность труда увеличивается на 6,9%, 1,4% и 4,9% соответственно в секторах коммунальных услуг, торговли и транспорта.

Для Туркменистана цифровизация может улучшить логистику, торговлю и финансовые услуги, особенно в порту Туркменбаши и на Среднем коридоре, за счет сокращения времени прохождения процедур, упрощения обмена данными и повышения прозрачности.

Цифровизация становится стратегическим инструментом, с помощью которого Туркменистан может укрепить свою экономическую устойчивость и интегрироваться в региональные и глобальные торговые потоки. Рост сухопутных грузопотоков между Европой и Китаем создает для стран Центральной Азии, и в частности для Туркменистана, естественную потребность приспособить свои таможенные процедуры и финансовые инструменты под условия, при которых они смогут перейти к более эффективному взаимодействию с европейскими и китайскими платформами, обеспечивая единое бесшовное транзитно-логистическое пространство.