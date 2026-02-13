TCDD Taşımacılık делает ставку на цифровизацию и обмен данными для укрепления Среднего коридора (Эксклюзив)

БАКУ/ Trend/ - TCDD Taşımacılık рассматривает шаги, предпринимаемые в области цифровизации, обмена данными и гармонизации международных транспортных документов, как стратегические элементы, направленные на повышение конкурентоспособности Среднего коридора, сообщил Trend источник в компании.

"Турция занимает стратегическое положение в железнодорожном транзите по оси Восток–Запад между Азией и Европой. В частности, в рамках Среднего коридора Турция выступает важным логистическим мостом, соединяющим Южный Кавказ, маршрут через Каспийское море и Центральную Азию с европейскими рынками. Железнодорожная линия Баку–Тбилиси–Карс, тоннель "Мармарай" и железнодорожно-паромное сообщение Бандырма–Текирдаг способствуют бесперебойному и конкурентоспособному функционированию этого маршрута", - отметил представитель компании.

Было подчеркнуто, что маршруты через Иран дополняют Средний коридор, расширяя связи с соседними регионами и усиливая геополитическое и логистическое разнообразие грузоперевозок по направлению Восток–Запад.

"Маршруты через Иран играют дополняющую роль с точки зрения связей с Центральной Азией, Южной Азией и Ближним Востоком. Железнодорожная линия Турция–Иран предлагает альтернативный маршрут, особенно для региональной торговли и транзита, и является важным вариантом перевозок по направлению Восток–Запад с точки зрения геополитического и логистического разнообразия", - сообщил источник.

Наращивание объемов грузоперевозок по Среднему коридору и связанным международным маршрутам остается одним из ключевых приоритетов на 2026 год с акцентом на операционную эффективность и интеграцию инфраструктуры.

"TCDD Taşımacılık применяет многоплановый подход для увеличения объемов грузоперевозок по международным железнодорожным маршрутам, в частности по Среднему коридору. В этом контексте нашими приоритетными задачами являются широкое использование блок-поездов, сокращение времени транзита, повышение операционной эффективности и укрепление сотрудничества с международными железнодорожными операторами", - отметил источник.

Представитель компании подчеркнул, что интеграция логистических центров в железнодорожную сеть является одним из ключевых элементов данной стратегии наряду с развитием портовой связанности и усилением координации на пограничных переходах.

Источник также отметил, что параллельно реализуются инициативы по более тесной интеграции логистических хабов с железнодорожной инфраструктурой, укреплению связей с портами и совершенствованию операционной координации на границах.

Говоря об операционных и регуляторных вызовах, влияющих на железнодорожные грузоперевозки между Турцией, Ираном и странами Центральной Азии, в компании подчеркнули, что, несмотря на наличие определенных колебаний, ситуация остается управляемой при условии устойчивого взаимодействия сторон.

"Хотя наблюдаются колебания спроса в зависимости от текущего состояния международной торговли, не существует нерешаемых проблем, выходящих за рамки стандартных операционных вопросов. Движение поездов осуществляется на основе взаимной коммуникации и сотрудничества", - заключил источник.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.