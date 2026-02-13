В Баку прошел курс Мобильной учебной группы НАТО (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В соответствии с Программой сотрудничества по индивидуальному партнерству (IPCP) на 2026 год между Министерством обороны Азербайджанской Республики и НАТО, в Баку был проведен учебный курс на тему «Планирование логистики в НАТО», организованный экспертами мобильной учебной группы Командования объединенных сил НАТО, расположенного в Брунссуме.

Как сообщает Trend, об этом проинформировало Министерство обороны.

Отмечается, что в ходе курса были проведены теоретические и практические занятия по выполнению задач в рамках сценария «Организация логистики в процессе планирования операций», а также военнослужащим были представлены общие сведения о НАТО и различные брифинги по вопросам логистики.

По завершении курса участникам были вручены сертификаты.