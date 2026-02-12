СГБ обнародовала кадры из дома Рамиза Мехтиева (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана были проведены следственные мероприятия в связи с преступными деяниями, направленными против государственных органов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в сообщении СГБ.

Также обнародована видеозапись, сделанная в доме Рамиза Мехтиева.

Сообщается, что гражданин Азербайджанской Республики Мехтиев Рамиз Энвер оглу пытался захватить государственную власть с помощью иностранных спецслужб и совершал действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя, а также предал государство, оказывая представителям иностранного государства помощь, противоречащую интересам государственной безопасности Азербайджана.

Кроме того, Рамиз Мехтиев в период до 13 октября 2025 года легализовал более 17 миллионов манатов, полученных преступным путем.

Отмечается, что расследование по уголовному делу продолжается.