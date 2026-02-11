В ближайшие месяцы mygov бизнес будет представлен для использования предпринимателями - Рашад Набиев

БАКУ /Trend/ - В ближайшие месяцы mygov бизнес будет представлен для использования предпринимателями.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе совещания, посвященного единому плану действий под названием «Новая цифровая архитектура Азербайджана», которое прошло сегодня под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

«Как мы видим платформу mygov в отношениях между государством и гражданином, аналогичный подход мы применяем и к взаимодействию государства и бизнеса. Законодательная база для этого уже создана, и в ближайшие месяцы mygov бизнес будет представлен для использования предпринимателями. Этот проект реализуется совместно с компанией EPAM. При этом выдвинутое нами условие заключается в следующем: условно говоря, за предоставленные нами 100 долларов они привлекают в Азербайджан внешний подряд на сопоставимую сумму - еще 100 долларов. Наши специалисты, работая над проектами внутри страны, одновременно участвуют и в зарубежных проектах, приобретая международный опыт. Как мы видим дальнейший результат? Если из примерно 1000 или 2000 человек, работающих здесь, 5-10 создадут стартапы, и хотя бы часть из них окажется успешной - в любой сфере, - это фактически станет одним из ключевых шагов на пути к достижению нашей конечной цели: увеличению нынешних 100 миллионов до одного или даже нескольких миллиардов», - заявил он.