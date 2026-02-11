В банковском секторе Азербайджана усилена нормативная база по подходу ESG

БАКУ /Trend/ - Изменения в ряд нормативных актов, регулирующих банковский сектор, внесённые решением правления Центрального банка Азербайджана, вступили в силу с 9 февраля 2026 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк, изменения направлены на укрепление нормативно-правовой базы в сфере устойчивости и "зелёного" финансирования. Они предусматривают расширение применения экологического, социального и управленческого подхода (ESG) в банках, интеграцию климатических и других ESG-факторов в системы управления и управления рисками, а также усиление прозрачности и рыночной дисциплины на финансовых рынках.

Изменения, внесённые в «Стандарты корпоративного управления в банках», обеспечивают чёткое определение распределения полномочий и ответственности, формирование функционального распределения в части управления климатическими и другими ESG-рисками и возможностями, а также учёт ESG-критериев во внутренних механизмах управления и политических документах банков. Кроме того, добавлены требования по интеграции ESG-факторов во внутренний аудит и политику вознаграждения, а также по раскрытию качественных и количественных показателей устойчивости. Первая отчётность по данным устойчивого развития будет подготовлена за 2026 год, а соответствующая информация должна быть раскрыта в первом квартале 2027 года.

Изменения в «Правила управления кредитными рисками в банках» расширяют действующую рамку управления кредитными рисками и предусматривают определение внутренних политик и процедур по управлению устойчивым кредитным портфелем. Поправки охватывают оценку и мониторинг устойчивых кредитов, внедрение подтверждающих и оценочных документов для повышения прозрачности и подотчётности, формирование процесса определения ключевых показателей эффективности и целевых ориентиров по устойчивости для кредитов, связанных с устойчивым развитием, а также установление критериев для "зелёной" деятельности.

Указанные изменения имеют важное значение для институционализации ESG-подхода в банковском секторе, интеграции ESG-рисков в системы управления рисками и формирования прозрачной и ответственной финансовой экосистемы.

С изменениями в нормативных актах можно ознакомиться по следующей ссылке:

https://e-qanun.az/framework/61171





