Обсуждены приоритеты сотрудничества SOCAR и ExxonMobil

БАКУ/Trend/ - Обсуждены приоритеты сотрудничества Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и ExxonMobil и потенциал нетрадиционной нефти в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова на странице в Х.

"Во время встречи с глобальным менеджером по нетрадиционной разведке нефти компании Exxon Mobil Corporation Китом Симпсоном мы обсудили приоритеты сотрудничества с SOCAR, а также прогресс в оценке потенциала нетрадиционных нефтяных ресурсов в Азербайджане.

Мы также обменялись мнениями о расширении возможностей для низкоуглеродного бизнеса и увеличении внедрения эффективных технологий", - отмечается в публикации.

Напомним, что в июне 2025 года SOCAR и ExxonMobil Corporation подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает сотрудничество в нефтегазовой сфере Азербайджана.