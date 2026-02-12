БАКУ/Trend/ - В Центральном банке Азербайджана обсуждены итоги 2025 года и меры по укреплению рынка капитала Азербайджана.

Как передает в четверг Trend, об этом в своем аккаунте в X сообщил председатель ЦБА Талех Казымов.

"В Центральном банке состоялась встреча с руководством Ассоциации рынка капитала Азербайджана, Бакинской фондовой биржи, Национального депозитарного центра и инвестиционных компаний.

В рамках встречи мы обсудили тенденции, наблюдавшиеся на рынках капитала по итогам 2025 года, ключевые факторы, влияющие на развитие сектора, а также вопросы, связанные с укреплением рыночной инфраструктуры.

В ходе обсуждений особое внимание было уделено устойчивому развитию рынков капитала, повышению финансовой устойчивости инвестиционных компаний, защите прав инвесторов и углублению финансового посредничества", - говорится в информации.

Отмечается, что кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам совершенствования действующей законодательной базы, а также инициатив, направленных на поддержку развития рынков капитала.