Опубликован объем продаж на Товарной бирже Ирана

БАКУ /Trend/ - За последнюю неделю (с 31 января по 5 февраля) на Товарной бирже Ирана было реализовано 3,54 миллиона тонн продукции на общую сумму около 971 триллиона риалов (примерно 773 миллиона долларов США).

Как сообщает Trend со ссылкой на Товарную биржу Ирана, это на 21,9% больше по стоимости и на 1,5% меньше по весу, чем за предыдущую неделю (с 24 по 29 января), когда было продано продукции на сумму 796 триллионов риалов (около 633 миллионов долларов США).

В частности, на Товарной бирже Ирана было продано 1,27 миллиона тонн цемента на сумму 29,6 триллиона риалов (около 23,6 миллиона долларов США).

В промышленном секторе было реализовано продукции на 399 триллионов риалов (примерно 317 миллионов долларов США), включая сталь, железную руду, железо, медь, цинк и другие товары.

В экспортном сегменте острова Киш было продано продукции на сумму 168 триллионов риалов (около 153 миллионов долларов США) и в объеме 842 тысяч тонн.

На открытых торгах было продано продукции на 184 триллиона риалов (около 146 миллионов долларов США) и в объеме 517 тысяч тонн.

В сегменте быстрых торгов было реализовано 7,86 тысячи тонн алюминия на сумму 23,3 триллиона риалов (около 18,6 миллионов долларов США).

Также на Товарной бирже Ирана в секторе нефтехимической продукции и нефтепродуктов было продано 177 тысяч тонн продукции на сумму 143 триллиона риалов (около 114 миллионов долларов США), включая полимерные материалы, химикаты, серу, битум и нефтепродукты.

В автомобильном секторе было приобретено 60 автомобилей на сумму 4,23 триллиона риалов (около 3,37 миллиона долларов США).

Кроме того, на субрынке было продано 18,8 тысячи тонн продукции на сумму 20,1 миллиарда риалов (около 16 миллионов долларов США).