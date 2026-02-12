БАКУ/Trend/ - Обсуждено расширение сотрудничества в энергетической сфере между Азербайджаном и Ираном.

Обсуждения состоялись в ходе встречи министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в Азербайджане Моджтабой Демирчилу, сообщили Trend в министерстве энергетики.

На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии сотрудничества между двумя странами в энергетической сфере, совместно реализуемых проектах, ходе их исполнения и перспективах дальнейшего развития.

Было подчеркнуто, что очередное заседание Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах, которое в ближайшие дни состоится в Баку, также внесет важный вклад в ускорение реализации существующих проектов.