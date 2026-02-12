Казахстанская авиакомпания возобновляет прямые рейсы из Алматы в Баку

АСТАНА /Trend/ - Казахстанская авиакомпания Air Astana возобновляет выполнение прямых рейсов из Алматы в Баку.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Air Astana.

"С 15 марта 2026 года рейсы по маршруту Алматы-Баку-Алматы будут выполняться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям. С апреля частота увеличится до трех раз в неделю, а с мая - до четырех раз в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям", - говорится в сообщении компании.

Авиакомпания также увеличивает частоту регулярных рейсов по маршруту Атырау–Баку-Атырау до трех раз в неделю: с 18 марта рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и субботам; с апреля - по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути составляет 3 часа 35 минут из Алматы и 1 час 25 минут из Атырау.

Гражданам Казахстана виза для поездок в Азербайджан не требуется.

Отметим, что авиакомпания Air Astana, основанная в 2002 году, является ведущим перевозчиком и крупнейшим авиаперевозчиком Казахстана.