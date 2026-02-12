Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Обнародована аудиозапись, где Ганимат Зайидов обещает, что "Азербайджан станет членом ОДКБ в 2013 году" (ВИДЕО)

Политика Материалы 12 февраля 2026 14:40 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана были проведены следственные мероприятия в связи с преступными деяниями, направленными против государственных органов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в сообщении СГБ.

Так, была обнародована аудиозапись переговоров члена Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Зайидова Ганимата Салим оглу от имени председателя ПНФА Керимли Али Амиргусейн оглу с представителями органов спецслужб иностранного государства.

Так, Ганимат Зайидов с начала 2013 года от имени Али Керимли вступая в тайные отношения с представителями органов спецслужб иностранной страны, вел переговоры, обратился с просьбой воспользоваться обширными организационными и специальными возможностями органов иностранных спецслужб для обеспечения прихода его к власти в Азербайджанской Республике, взамен пообещал обеспечение стратегических интересов иностранного государства в Азербайджане, последовательно излагая конкретные детали, стороны также договорились, что в случае прихода Али Керимли к власти, Азербайджанская Республика постепенно станет полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Отмечается, что расследование по уголовному делу продолжается.

