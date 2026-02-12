Национальный совет готовился к беспорядкам при поддержке иностранных спецслужб - СГБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - После создания организации под названием "Национальный совет демократических сил" (Национальный совет) при финансовой помощи и иной организационной поддержке органов иностранных спецслужб, велась деятельность, направленная на организацию массовых беспорядков с целью насильственного захвата государственной власти.

Как передает Trend, об этом, в частности, говорится в сообщении Службы государственной безопасности.

Согласно обвинительному заключению, предъявленному обвиняемым по уголовному делу, соучредители и руководители организации, созданной органами иностранных спецслужб для вмешательства в политические процессы в Азербайджане и зарегистрированной в иностранном государстве 4 июля 2012 года под названием "Союз азербайджанских организаций России" и именуемой как "Союз Миллиардеров", Аббасов Аббас Айдын оглу и Ибрагимбеков Рустам Мамед Ибрагим оглу, а также Мехдиев Рамиз Энвер оглу, председатель Партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) Керимли Али Амиргусейн оглу, члены партии - Гахраманлы Фуад Али оглу, Зайидов Ганимат Салим оглу и другие вступили в сговор с целью насильственного захвата государственной власти и насильственного изменения существующего конституционного строя государства.

После создания ими организации под названием "Национальный Совет Демократических Сил" (Национальный Совет), которая выдвинула иностранного гражданина Рустама Ибрагимбекова кандидатом на президентских выборах Азербайджанской Республики в 2013 году, они при финансовой помощи и иной организационной поддержке органов иностранных спецслужб, занимались деятельностью направленными на организацию массовых беспорядков с целью насильственного захвата государственной власти, неповиновение законным требованиям представителей правительства, нарушение общественного порядка и срыва работы транспорта, предприятий, ведомств и организаций, а также направили полученные через члена ПНФА Ибрагима Мамеда Азиз оглу и других лиц денежные средства в размере 933 828,40 манатов, в том числе средства полученные от Рамиза Мехдиева и Аббаса Аббасова на привлечение людей из различных регионов республики для совершения вышеупомянутых действий.

Стало известно, что в результате предварительных переговоров, согласно желаниям уполномоченных лиц соответствующего иностранного государства, в секретном письме, адресованным "Национальным Совет"ом руководству этого иностранного государства в 2013 году, содержалась просьба поддержать деятельность "совет"а и предложение оказать давление на азербайджанское государство с целью осуществления в Азербайджане "реформ", проводимых в той стране.

