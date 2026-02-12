В Туркменистане обсуждено сотрудничество в сфере разведения Карабахского и Ахалтекинского скакунов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Туркменистане Гизмет Гeзaлов провёл встречу с ректором Международной академии коневодства имени Аба Аннаева Пыгы Байрамдурдыевым.

Об этом Trend сообщили в посольстве.

В ходе встречи было подчеркнуто, что скакуны пород «Карабах» и «Ахалтекe», являясь редкими драгоценностями Востока, занимают особое место в историко-культурном наследии обоих народов. Отмечено, что «Карабах» и «Ахалтекe» происходят из общих древних корней, олицетворяя наследие, сформированное историей и культурой. В обеих странах они являются важными символами национального материального наследия и исторической памяти, а также отражением уважения к лошади, что является неотъемлемой частью тюркской культуры и национальных традиций Азербайджана и Туркменистана. Эти уникальные породы играют особую роль как в спортивных соревнованиях, так и в сохранении материального наследия и исторической памяти.

Кроме того, было отмечено, что в соответствующем протоколе Совместной Межправительственной Комиссии между Азербайджаном и Туркменистаном предусмотрено развитие сотрудничества в сфере коневодства, и для практических шагов в этом направлении существуют широкие возможности. В частности, было подчеркнуто значение сотрудничества в области конного спорта, традиционных конных игр, обмена опытом между специалистами, а также сохранения генетического фонда скакунов «Карабах» и «Ахалтекe».

Также обсуждались перспективы организации учебно-практических программ для молодежи и студентов в сфере коневодства, а также развития научно-образовательных связей.

С удовлетворением было отмечено, что во время визита П.Байрамдурдыева в Азербайджан в ноябре прошлого года была достигнута договоренность о проведении в 2026 году демонстрации туркменской знаменитой конной группы «Галканыш» в Азербайджане. В ходе этого выступления было подчеркнуто, что организация совместной программы демонстрации скакунов «Ахалтекe» и «Карабах» станет дополнительным вкладом в укрепление сотрудничества.

Кроме того, на встрече было подчеркнуто, что расширение сотрудничества между двумя странами в области коневодства, подписание соответствующего меморандума, а также реализация совместных инициатив на международных площадках, включая ЮНЕСКО, имеют большое значение для обеих стран.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!