Парк «Шуша» в Велико-Тырново поспособствует продвижению национально-культурных ценностей Азербайджана на международной арене (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается рабочий визит делегации во главе с председателем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анаром Гулиевым в Республику Болгария.

Как сообщили Trend в комитете, в рамках визита было подписано Соглашение о сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики, правительством Республики Болгария и муниципалитетом города Велико-Тырново по созданию и реконструкции парка «Шуша» в городе Велико-Тырново.

Согласно информации, 12 февраля Анар Гулиев встретился с мэром города Велико-Тырново Даниелем Димитровым Пановым. В ходе встречи, в которой также принял участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов, были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере градостроительства и архитектуры, вопросы обмена опытом в области сохранения исторической городской среды и создания современных общественных пространств.

Стороны подчеркнули важность расширения института городов-побратимов, укрепления прямых связей между городами Азербайджана и Болгарии, а также реализации совместных культурных проектов.

Анар Гулиев, оценив 13-ю сессию Всемирного форума городов (WUF13), которая состоится в мае текущего года, как важную платформу для обсуждения глобальной городской повестки и укрепления международного сотрудничества, пригласил своего коллегу принять участие в этом престижном мероприятии в Баку.

После встречи председатель комитета ознакомился с территорией, на которой будет заложен парк «Шуша» в Велико-Тырново. Концепция проекта парка «Шуша» была разработана Главным государственным проектным институтом «Азермемарпроект» при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре, а детальное проектирование выполнено болгарской компанией DAD Studio LTD по заказу комитета.

Парк площадью 1,81 гектара в центральной части города станет современным общественным пространством для жителей и гостей города. В рамках проекта предусмотрены функциональное зонирование, пешеходные дорожки, зоны отдыха, искусственный водоём и музыкальный фонтан. На территории парка будут установлены памятник Низами Гянджеви и инсталляция «Шуша», а в художественном оформлении будут использованы мотивы харыбюльбюль. Здесь также будут проведены работы по озеленению и благоустройству с учётом местных климатических условий.

Создание парка «Шуша» в Велико-Тырново будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных и партнёрских отношений между Азербайджаном и Болгарией, а также продвижению национально-культурных ценностей Азербайджана на международной арене.

