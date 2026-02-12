Не упусти возможность перевести деньги за границу с минимальной комиссией!

До завершения кампании Yelo Bank по денежным переводам за рубеж остались считанные дни. Если ты планируешь отправить средства в США, Канаду, Турцию, Сингапур, Корею или страны Европы, поторопись воспользоваться этим выгодным предложением!



В рамках акции минимальная комиссия за каждый перевод составляет всего 20 USD/EUR. Никаких дополнительных страховок или депозитных платежей не требуется. Предложение актуально как для частных лиц, так и для предпринимателей. Будь то покупка автомобиля, оплата обучения или расчет за услуги — просто подойди в любой филиал Yelo Bank с инвойсом, и мы обеспечим максимально быстрое обслуживание.



Кампания завершается 27 февраля 2026 года. Успей воспользоваться шансом, пока не поздно! Адреса филиалов: https://ylb.az/filiallar.



Нужен калькулятор ломбардного кредита под залог золота? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank – Яркий Банкинг!