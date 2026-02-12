В Баку прошел вечер джаза в честь Дня восстановления Литовского государства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся торжественный вечер, посвященный 108-й годовщине Дня восстановления Литовского государства, который ежегодно отмечается 16 февраля, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, государственных структур, общественные деятели, деятели культуры и искусства.

Церемония открылась исполнением государственных гимнов Азербайджана и Литвы.

С приветственным словом выступил посол Литвы в Азербайджане Кястутис Вашкелявичюс. Он отметил динамичное развитие двусторонних связей, подчеркнул укрепление сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и культурной сферах и выразил уверенность в дальнейшем расширении партнерства между странами.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев отметил высокий уровень политического диалога между Баку и Вильнюсом, основанный на принципах взаимного уважения, суверенитета и конструктивного взаимодействия. Он подчеркнул, что за годы дипломатических отношений между странами сформирована прочная правовая база сотрудничества, активно развиваются торгово-экономические связи, реализуются совместные проекты в сферах транспорта, энергетики, образования и культуры. Особое внимание было уделено гуманитарному измерению партнерства, которое способствует укреплению взаимопонимания между народами Азербайджана и Литвы.

Выступающие отметили, что культурные инициативы играют важную роль в развитии двусторонних отношений, создавая пространство для диалога и творческого обмена. В этом контексте символичным стало представление концертной программы "Чюрлёнис в джазе – Прелюдия солнца". Проект, вдохновлённый наследием выдающегося литовского композитора и художника Микалоюса Чюрлёниса, был исполнен народным артистом Азербайджана Салманом Гамбаровым и его коллективом Bakustic Jazz. Музыкальный вечер стал ярким примером синтеза культурных традиций двух народов, объединив академическое наследие Литвы и богатую джазовую школу Азербайджана.

Торжественный вечер еще раз подтвердил, что азербайджано-литовские отношения основаны не только на политическом и экономическом сотрудничестве, но и на глубоком взаимном интересе к культурному наследию и современному развитию друг друга. Подобные мероприятия способствуют дальнейшему укреплению дружественных связей и открывают новые перспективы для всестороннего партнерства между Баку и Вильнюсом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!