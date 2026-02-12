Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих и гражданских работников Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу

БАКУ /Trend/ - Награждены военнослужащие и гражданские работники Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу.
Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За отличие при исполнении служебных обязанностей и поставленных задач наградить следующих военнослужащих и гражданских работников Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики:
медалью «За Отчизну»
Гараева Натига Сахиб оглу – генерал-майора
Джафарова Эльмеддина Гулу оглу – полковника
Гулиева Ислама Рамиз оглу – полковника
медалью «За военные заслуги»
Хидаева Азиза Шахмурад оглу – полковника
Аббасова Хикмета Захид оглу – майора
Алиеву Самиру Ташкилат гызы – майора
медалью «Терегги»
Садратдинова Парвиза Гасан оглу", - говорится в документе.