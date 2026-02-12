Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих и гражданских работников Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу

БАКУ /Trend/ - Награждены военнослужащие и гражданские работники Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За отличие при исполнении служебных обязанностей и поставленных задач наградить следующих военнослужащих и гражданских работников Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики:

медалью «За Отчизну»

Гараева Натига Сахиб оглу – генерал-майора

Джафарова Эльмеддина Гулу оглу – полковника

Гулиева Ислама Рамиз оглу – полковника

медалью «За военные заслуги»

Хидаева Азиза Шахмурад оглу – полковника

Аббасова Хикмета Захид оглу – майора

Алиеву Самиру Ташкилат гызы – майора

медалью «Терегги»

Садратдинова Парвиза Гасан оглу", - говорится в документе.