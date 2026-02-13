Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Военные атташе посетили воинскую часть ВВС Азербайджана

Политика Материалы 13 февраля 2026 16:30 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом деятельности на 2026 год, утверждённым министром обороны, для военных атташе иностранных государств, аккредитованных в Азербайджане, была организована ознакомительная поездка в Н-скую воинскую часть Военно-воздушных сил (ВВС).

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Представители аппаратов военных атташе были проинформированы об основных направлениях деятельности воинской части, гостям был представлен брифинг.

Отметим, что в мероприятии принимали участие 22 представителя из 18 стран.

