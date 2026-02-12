В Баку состоялся творческий вечер Эльмиры Ахундовой – добрые воспоминания, интерактив, музыка (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств при совместной организации музея и Централизованной библиотечной системы (ЦБС) Ясамальского района состоялся творческий вечер народного писателя, заслуженного журналиста, публициста и общественно-политического деятеля, кавалера государственных орденов и международных наград Эльмиры Ахундовой, ставший заметным событием в культурной жизни столицы, сообщает Trend Life.

На протяжении двух часов мероприятие, задуманное в формате "Лекция в музее", превратилось в живое и увлекательное интерактивное повествование. Литературные чтения, воспоминания, рассказы о творческом пути писательницы органично чередовались с диалогом с аудиторией и музыкальными номерами молодых талантов - любимыми композициями великого лидера Гейдара Алиева.

Ведущей вечера выступила доктор философии по истории, член Союза журналистов Азербайджана, директор ЦБС Ясамальского района Латифа Мамедова. Рассказывая о многолетней и плодотворной деятельности писательницы, она отметила, что среди героев произведений Эльмиры Ахундовой, известной своими биографическими исследованиями и публицистикой, - общенациональный лидер Гейдар Алиев и его супруга, выдающийся ученый Зарифа Алиева, Президент Ильхам Алиев, Первый вице-президент Мехрибан Алиева, народные писатели Имран Гасымов, Исмаил Шыхлы, Мирза Ибрагимов, Натиг Расулзаде и Анар, поэт-журналист Тахир Асланлы, всемирно известный писатель Олжас Сулейменов, фотожурналист, заслуженный работник культуры Фарид Хайрулин, капитан команды КВН Анар Мамедханлы, создатель первого и крупнейшего в мире Музея миниатюрной книги Зарифа Салахова и другие известные личности. Особое место в её деятельности занимают художественные переводы на русский язык произведений азербайджанских классиков и современных авторов.

Однако центральной фигурой масштабных исследований и книг Эльмиры Ахундовой неизменно остаётся великий лидер Гейдар Алиев, с которым ей довелось лично общаться, сопровождать в зарубежных поездках, быть свидетелем его напряжённой и самоотверженной работы во благо азербайджанского народа. Серия фундаментальных изданий, посвящённых Гейдару Алиеву, раскрывает не только величие исторической личности, но и глубину его внутреннего мира, высокие нравственные качества. Для Эльмиры Ахундовой он был не просто выдающимся государственным деятелем, а символом эпохи - воплощением стратегического мышления, несгибаемой воли и подлинного служения Отечеству, нравственным ориентиром и путеводной звездой в её творческом осмыслении истории.

С тёплыми словами выступили почётные гости - народный писатель Натиг Расулзаде, народная артистка Александра Никушина и другие представители интеллигенции, подчеркнувшие значительный вклад Эльмиры Ахундовой в развитие современной литературы и публицистики. В рамках вечера были продемонстрированы видеоролик, посвящённый её творчеству, а также виртуальный фотоальбом, подготовленный на основе личного архива писательницы.

В завершение мероприятия Эльмира Ахундова подарила участникам свои книги.

