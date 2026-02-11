Шавкат Мирзиёев направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Дорогой брат.

Дорогой брат, сердечно поздравляю с награждением Вас в городе Абу-Даби международной «Премией Заида за человеческое братство», рад выразить Вам наилучшие пожелания.

Мы расцениваем присуждение Вам этой высокой и престижной премии, прежде всего, как наглядное подтверждение Ваших неустанных усилий по обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, глубокого уважения к Вашей дальновидной и мудрой внешней политике.

Действительно, подписание Вами и Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном 8 августа 2025 года в Вашингтоне Совместной декларации стало крупным событием, имеющим историческое значение на пути к достижению мира.

Ваше твердое решение, направленное на урегулирование многолетнего конфликта политико-дипломатическими средствами, а также Ваши практические усилия по восстановлению равноправных отношений между Азербайджаном и Арменией, формированию прочных механизмов региональной безопасности, развитию экономических и транспортных связей заслуживают самой высокой оценки.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, Вы наглядно продемонстрировали всему миру пример того, как в интересах народа и государства следует вести диалог, направленный на мир, как посредством глубоко продуманных и смелых решений могут эффективно решаться даже самые сложные вопросы.

Еще раз сердечно поздравляю Вас с этой высокой международной наградой, желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, новых успехов в Вашей высшей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира, благополучия и постоянного прогресса».