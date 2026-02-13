Сотрудничество ЕС и Азербайджана может обеспечить низкоуглеродное и устойчивое развитие городов - посол

НАХЧЫВАН /Trend/ - Сотрудничество Европейского союза и Азербайджана может обеспечить низкоуглеродное и устойчивое развитие городов.

Как сообщает Trend, об этом заявила посол ЕС в Азербайджане Марияна Куюнджич на мероприятии в Нахчыване, посвященном инициативе "Соглашение мэров - Восточное партнерство".

По ее словам, изменение климата - это уже не проблема отдаленного будущего и не исключительно глобальный вопрос:

«Это реальность, которая напрямую влияет на наши города, общины и экономику.

Азербайджан, как и весь мир, сталкивается с ростом температур, дефицитом воды, экстремальными погодными явлениями и деградацией окружающей среды. Всё это непосредственно отражается на городской жизни.

Местные органы власти находятся на передовой климатических действий. Именно в городах в основном потребляется энергия, образуются отходы, отапливаются здания. Поэтому последствия изменения климата наиболее ощутимы в городах.

"Соглашение мэров" предоставляет городам прочную рамочную основу для лидерства, принятия климатических обязательств и превращения национальных целей в конкретные меры на местном уровне. Муниципалитеты, присоединившиеся к инициативе, добровольно берут на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, повышению климатической устойчивости, усилению энергоэффективности и устойчивого развития.

Это не просто политическое заявление, а практический подход, основанный на конкретной дорожной карте и данных. Энергетический сектор является основным источником выбросов, но одновременно предоставляет наибольшие возможности для изменений. К приоритетам относятся повышение энергоэффективности общественных зданий, школ, больниц и жилых домов, продвижение возобновляемых источников энергии — таких как солнечная и ветровая — особенно в муниципальной инфраструктуре, а также сокращение потерь в местных системах энергоснабжения».

Посол подчеркнула, что энергоэффективность полезна не только для климата — она снижает расходы муниципалитетов, укрепляет энергетическую безопасность и уменьшает коммунальные платежи домохозяйств:

«Здания составляют значительную долю энергопотребления в городах. Теплоизоляция и модернизация старых зданий, энергоэффективное освещение и системы отопления, а также "умные" градостроительные решения снижают спрос на энергию, повышают комфорт проживания, уровень здоровья и качество жизни.

Транспортный сектор также существенно влияет на рост выбросов. Рост населения, увеличение использования общественного транспорта и одновременно быстрое увеличение числа автомобилей усугубляют проблему. Например, в Баку в последние годы количество автомобилей увеличилось на 20–30 процентов. Это тенденция, наблюдаемая во многих европейских городах, и она требует принятия мер».

Марияна Куюнджич отметила, что управление отходами и внедрение принципов циркулярной экономики также являются важной частью климатической политики:

"В целом климатические меры на местном уровне обеспечивают множество преимуществ - экономию средств, создание новых рабочих мест, улучшение общественного здоровья и формирование более чистых и привлекательных городов. Инвестировать в климатические действия сегодня дешевле и безопаснее, чем завтра бороться с тяжелыми последствиями изменения климата.

Сегодня мы здесь, чтобы повысить общественную осведомлённость и активное участие городов. Я рада видеть все города, уже присоединившиеся к инициативе "Соглашение мэров", и надеюсь, что к ней присоединятся новые. Это не просто подпись — это общая ответственность для всех нас».

"Европейский союз и Азербайджан, работая вместе, могут обеспечить, чтобы города нашей страны стали низкоуглеродными, устойчивыми и пригодными для жизни будущих поколений. Поздравляю города Гянджа, Шеки, Мингячевир, Шамахы, Хырдалан и Евлах с активным участием в инициативе и уверена, что этот список будет расширяться. Верю, что города Нахчывана также воспользуются возможностями программы и будут активно участвовать в климатической деятельности страны", - добавила посол.

Отметим, что инициатива «Соглашение мэров - Восточное партнерство» финансируется Европейским союзом и оказывает поддержку органам местного и регионального самоуправления в Азербайджане, Армении, Грузии, Молдове и Украине в разработке и реализации устойчивой энергетической и климатической политики.

В Азербайджане первым муниципалитетом, присоединившимся к инициативе в 2012 году, стал муниципалитет Ичеришехер. Позднее к инициативе также присоединились муниципалитеты Гянджи, Гузанлы, Горадиза, Хырдалана, Мингячевира, Шамахы, Шеки и Евлаха, став ее активными участниками. Национальным координатором по стране является Министерство энергетики Азербайджанской Республики.

"Соглашение мэров — Восточное партнерство" является частью глобальной семьи "Глобального соглашения мэров". Эта глобальная инициатива представляет собой крупнейший в мире альянс городов по вопросам климатического лидерства и объединяет более 13 500 городов и органов местной власти из 147 стран на шести континентах, охватывая свыше 1,2 миллиарда человек.

Напомним, что Инициатива Covenant of Mayors for Climate and Energy (Соглашение мэров по климату и энергии) была запущена Европейским союзом в 2008 году и с 2015 года приобрела глобальный масштаб.

Основные цели Соглашения мэров включают:

- сокращение выбросов парниковых газов за счет внедрения мер по энергоэффективности и расширения использования возобновляемых источников энергии;

- повышение устойчивости к последствиям изменения климата;

- укрепление сотрудничества между муниципалитетами, местными и центральными исполнительными органами;

- обеспечение безопасного, устойчивого и надежного доступа к энергии для всех.

Соглашение мэров подписывается местными и региональными органами власти, которые намерены достичь вышеуказанных целей и добровольно реализовывать цели ЕС в области климата и энергетики.