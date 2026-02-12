Обнародованы кадры получения Фуадом Гахраманлы денег у Рамиза Мехтиева и Аббаса Аббасова (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана были проведены следственные мероприятия в связи с преступными деяниями, направленными против государственных органов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в сообщении СГБ.

В информации, распространенной СГБ, также есть кадры, на которых Фуад Гахраманлы получает денежные средства.

Так, согласно обвинительному заключению, предъявленному обвиняемым по уголовному делу, соучредители и руководители организации, созданной органами иностранных спецслужб для вмешательства в политические процессы в Азербайджане и зарегистрированной в иностранном государстве 4 июля 2012 года под названием «Союз азербайджанских организаций России» и именуемой как «Союз Миллиардеров», Аббасов Аббас Айдын оглу и Ибрагимбеков Рустам Мамед Ибрагим оглу, а также Мехтиев Рамиз Энвер оглу, председатель Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Керимли Али Амиргусейн оглу, члены партии - Гахраманлы Фуад Али оглу, Захидов Ганимат Салим оглу и другие вступили в сговор с целью насильственного захвата государственной власти и насильственного изменения существующего конституционного строя государства.

После создания ими организации под названием «Национальный совет демократических сил» (Национальный совет), которая выдвинула иностранного гражданина Рустама Ибрагимбекова кандидатом на президентских выборах Азербайджанской Республики в 2013 году, они при финансовой помощи и иной организационной поддержке органов иностранных спецслужб, занимались деятельностью, направленной на организацию массовых беспорядков с целью насильственного захвата государственной власти, неповиновение законным требованиям представителей правительства, нарушение общественного порядка и срыва работы транспорта, предприятий, ведомств и организаций, а также направили полученные через члена ПНФА Ибрагима Мамеда Азиз оглу и других лиц денежные средства в размере 933 828,40 манатов, в том числе средства, полученные от Рамиза Мехтиева и Аббаса Аббасова, на привлечение людей из различных регионов республики для совершения вышеупомянутых действий.

Отмечается, что расследование по уголовному делу продолжается.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!