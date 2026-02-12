Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Судно "Гафур Мамедов" успешно завершило первый рейс после ремонта

Экономика Материалы 12 февраля 2026 10:55 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ/Trend/ - Сухогрузное судно «Гафур Мамедов» компании ASCO, входящей в холдинг AZCON Holding, успешно завершило первый рейс после капитального ремонта, проведенного на верфи Torlak в Стамбуле.

Как сообщает Trend, об этом распространило информацию ASCO.

"Судно доставило груз аммиачной селитры из грузинского порта Поти в молдавский порт Джурджулешты. Груз полностью выгружен.

В настоящее время судно "Гафур Мамедов" ожидает погрузку для следующего рейса.

Судно грузоподъемностью 5500 тонн, длиной 108 метров и шириной 16,5 метров эксплуатируется за пределами Каспийского моря с 2017 года", - говорится в информации компании.

