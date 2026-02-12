В Болгарии будет создан парк "Шуша" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Делегация во главе с председателем Государственного комитета градостроительства и архитектуры Анаром Гулиевым находится с рабочим визитом в Республике Болгария.

Как сообщили Trend в Комитете, в рамках визита 11 февраля в столице Софии состоялась двусторонняя встреча Анара Гулиева с министром регионального развития и общественных работ Болгарии Иваном Ивановым.

Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества между двумя странами в сферах градостроительства, территориального планирования, развития инфраструктуры и архитектуры.

Анар Гулиев подчеркнул, что существующие между Азербайджаном и Болгарией дружественные отношения успешно развиваются на уровне стратегического партнёрства, отметив важность продолжения процесса расширения института городов-побратимов и реализации совместных проектов в контексте двусторонних связей.

В свою очередь министр Иван Иванов заявил о заинтересованности в расширении связей с Азербайджаном, особо подчеркнув значимость совместных инициатив в области устойчивого развития городской среды и реализации инфраструктурных проектов.

Также в рамках визита состоялась двусторонняя встреча А.Гулиева с министром иностранных дел Болгарии Георгом Георгиевым. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития азербайджано-болгарских отношений по различным направлениям, вопросы регионального сотрудничества, а также расширение культурно-гуманитарных связей.

Затем было подписано Соглашение о сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики, правительством Республики Болгария и муниципалитетом города Велико-Тырново по созданию и реконструкции парка "Шуша" в городе Велико-Тырново.

Было отмечено, что проект парка "Шуша" внесет вклад в дальнейшее углубление культурных и дипломатических отношений между двумя странами. Подчеркнуто, что данный документ, определяя правовую основу сотрудничества сторон и реализации проекта по созданию и реконструкции парка "Шуша", имеет важное значение для развития культурно-гуманитарных связей между двумя странами.

В ходе двусторонних встреч Анар Гулиев также проинформировал о формате, особенностях и организационных вопросах 13-й сессии Всемирного форума градостроительства ООН, которая состоится в мае текущего года в городе Баку, выразив надежду на широкое участие болгарской стороны в данном мероприятии.