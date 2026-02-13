БАКУ/Trend/ - PASHA Bank планирует увеличить кредитный портфель на 5-10% в 2026 году.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель правления PASHA Bank Джавид Гулиев на мероприятии, посвященном первичному публичному размещению акций возглавляемого им банка.

«PASHA Bank будет сосредоточен на корпоративном сегменте и обслуживании бизнеса. Подход в этом направлении остается прежним, а ключевой приоритет - это поддержка и финансирование реального сектора экономики.

Кроме того, планируется дальнейшее развитие взаимодействия с компаниями, входящими в PASHA Holding, в том числе с Kapital Bank и другими участниками экосистемы группы. В числе стратегических задач: расширение возможностей для порядка 200 тысяч розничных клиентов банка по более активному использованию сервисов и решений внутри экосистемы», - сказал он.