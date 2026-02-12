Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Венгрия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном по восстановлению освобожденных территорий и "зеленой" энергетике

Экономика Материалы 12 февраля 2026 18:47 (UTC +04:00)
Фото: Министерство энергетики Азербайджанской Республики

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и посла Венгрии в стране Тамаша Йозефа Тормы.

Об этом Trend сообщили в министерстве энергетики.

Согласно информации, в ходе встречи было отмечено, что сфера энергетики играет важную роль в развитии отношений между двумя странами, и Азербайджан вносит свой вклад в достижение целей энергетической безопасности и диверсификации источников энергии Венгрии. Было подчеркнуто успешное сотрудничество с MOL Group и MVM в секторах газоснабжения и нефтегазодобычи страны. Присоединение MVM к совместному предприятию по проекту солнечной электростанции "Шафаг" было оценено как расширение партнерских отношений. Отмечено, что Венгрия заинтересована в сотрудничестве в сфере восстановления освобожденных территорий и "зеленой" энергетике.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по реализации проекта "Зеленого энергетического коридора Каспий-Черное море-Европа", а также по итогам 12-го заседания Совета министров Южного газового коридора и 4-го заседания Совета министров по вопросам зеленой энергетики.

