В Азербайджане вырос оборот через кассовые аппараты нового поколения

БАКУ/Trend/ - Работы по внедрению новых поколений контрольных кассовых аппаратов продолжаются в рамках работы Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на госслужбу, на сегодняшний день на территории страны установлено 110 694 таких аппарата.

Сообщается, что использование новых контрольных кассовых аппаратов обеспечило более прозрачное ведение расчетов, предотвращение незаконного оборота товаров и контроль за оборотом.

По данным службы, в январе 2026 года оборот, зарегистрированный через новые контрольные кассовые аппараты, составил 2 миллиарда 294,7 миллиона манатов. Отмечено, что это на 268,8 миллиона манатов или на 13,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.