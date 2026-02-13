В Азербайджане планируется проведение "Дней энергии"

НАХЧЫВАН/Trend/ - В Азербайджане в этом году в рамках Соглашения мэров планируется проведение «Дней энергии».

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил координатор по местному устойчивому развитию Соглашения мэров Максим Верещак на мероприятии в Нахчыване, посвященном этой инициативе.

Он подчеркнул, что ближайшая инициатива в рамках Соглашения мэров – «Дни энергии 2026»: «Обычно города проводят эти мероприятия в рамках «Европейской недели устойчивой энергии». Предполагается, что до конца марта мы соберем идеи по мероприятиям и инициативы. В рамках «Дней энергии» мы можем оказать поддержку призами для конкурсов, методологическую помощь и поделиться опытом других городов. Считаю, что это хорошая возможность стимулировать энергоэффективность на местном уровне.

Кроме того, в этом году состоится крупная конференция с участием более 200 участников, включая Азербайджан. Речь идет о конференции, посвященной 15-летию Соглашения мэров, которая пройдет в мае в Молдове».

М. Верещак отметил, что ожидается рост числа азербайджанских муниципалитетов, подписавших Соглашение мэров: "Мы хотим, чтобы число муниципалитетов, активно участвующих в инициативе, увеличивалось, и готовы помочь им на первых шагах. Следующий шаг – оказание помощи городам в подготовке Плана действий по устойчивой энергии и климату (SECAP), который является одной из основных обязательств городов".

Отметим, что инициатива «Соглашение мэров — Восточное партнерство» финансируется Европейским союзом и оказывает поддержку органам местного и регионального самоуправления в Азербайджане, Армении, Грузии, Молдове и Украине в разработке и реализации устойчивой энергетической и климатической политики.

В Азербайджане первым муниципалитетом, присоединившимся к инициативе в 2012 году, стал муниципалитет Ичеришехер. Позднее к инициативе также присоединились муниципалитеты Гянджи, Гузанлы, Горадиза, Хырдалана, Мингячевира, Шамахы, Шеки и Евлаха, став ее активными участниками. Национальным координатором по стране является Министерство энергетики Азербайджанской Республики.

"Соглашение мэров — Восточное партнерство" является частью глобальной семьи "Глобального соглашения мэров". Эта глобальная инициатива представляет собой крупнейший в мире альянс городов по вопросам климатического лидерства и объединяет более 13 500 городов и органов местной власти из 147 стран на шести континентах, охватывая свыше 1,2 миллиарда человек.

Напомним, что Инициатива Covenant of Mayors for Climate and Energy (Соглашение мэров по климату и энергии) была запущена Европейским союзом в 2008 году и с 2015 года приобрела глобальный масштаб.

Основные цели Соглашения мэров включают:

- сокращение выбросов парниковых газов за счет внедрения мер по энергоэффективности и расширения использования возобновляемых источников энергии;

- повышение устойчивости к последствиям изменения климата;

- укрепление сотрудничества между муниципалитетами, местными и центральными исполнительными органами;

- обеспечение безопасного, устойчивого и надежного доступа к энергии для всех.

Соглашение мэров подписывается местными и региональными органами власти, которые намерены достичь вышеуказанных целей и добровольно реализовывать цели ЕС в области климата и энергетики.