Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Государственные услуги должны оказываться через единую платформу mygov

Политика Материалы 11 февраля 2026 17:38 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Государственные услуги должны оказываться через единую платформу mygov
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Государственные услуги должны оказываться через единую платформу mygov, то есть из единого центра.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном единому плану действий под названием «Новая цифровая архитектура Азербайджана».

Глава государства отметил, что об этом должны знать все – как государственные органы, так и граждане. «Это обеспечит значительные преимущества и для граждан. Все необходимые гражданам услуги должны оказываться из единого центра», - добавил он.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости