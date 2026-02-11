Президент Ильхам Алиев: Государственные услуги должны оказываться через единую платформу mygov

БАКУ /Trend/ - Государственные услуги должны оказываться через единую платформу mygov, то есть из единого центра.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном единому плану действий под названием «Новая цифровая архитектура Азербайджана».

Глава государства отметил, что об этом должны знать все – как государственные органы, так и граждане. «Это обеспечит значительные преимущества и для граждан. Все необходимые гражданам услуги должны оказываться из единого центра», - добавил он.