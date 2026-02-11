Оценены возможности создания Центра цифровых навыков Microsoft в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Рассмотрены возможности создания Центра цифровых навыков (Digital Capability Center) Microsoft в Азербайджане.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики, первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев провел встречу с президентом Microsoft по Центральной Европе и Центральной Азии Барборой Паулович-Деккеровой.

В ходе встречи была представлена информация об экономических приоритетах Азербайджана, благоприятной бизнес- и инвестиционной среде, развитии цифровой экономики и мерах, реализуемых в направлении внедрения новых технологий. Также был отмечен потенциал сотрудничества в сфере укрепления инновационной экосистемы, внедрения технологического опыта и в других направлениях.

Стороны рассмотрели возможности взаимодействия по созданию в стране Центра цифровых навыков (Digital Capability Center), который будет демонстрировать примеры внедрения цифровых решений, развития технологий искусственного интеллекта, повышения кадрового потенциала, а также применения цифровых технологий в промышленном и государственном секторах. В рамках сотрудничества с Microsoft были обсуждены реализация совместных проектов и другие потенциальные направления взаимодействия, представляющие взаимный интерес.

Отмечается, что Microsoft является одной из ведущих технологических компаний в мире, работающей в сфере программного обеспечения, облачных технологий, искусственного интеллекта, информационной безопасности и цифровых решений. Компания осуществляет деятельность более чем в 190 странах и своими инновационными продуктами и услугами способствует ускорению цифровой трансформации.

